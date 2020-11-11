У Полтаві анулювали 1,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус – названо причину

ukru
14:10 • 24549 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 68134 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 102987 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 105485 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 134842 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121488 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122357 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123098 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106999 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113593 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 111395 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 49316 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 60700 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 84296 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 80599 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 30712 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 41367 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 43188 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 134842 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109016 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 26517 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 37540 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103004 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121622 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121244 перегляди
Актуальне
У Полтаві анулювали 1,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус – названо причину

У Полтаві анулювали 1,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус – названо причину

Київ • УНН

 • 21690 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Полтаві анулювали результати ПЛР-тестування 1,5 тис. пацієнтів. Київська приватна лабораторія, яка повинна була провести ПЛР-аналіз, не виявила у надісланих пробірках рибонуклеїнової кислоти (РНК). Про це УНН розповіла керівниця департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради Вікторія Лоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державним ПЛР-лабораторіям не вистачає потужностей для тестування на COVID-19 – Ляшко.

"Ця партія аналізів була анульована, тому що було написано, що у пробірках не було виявлено РНК. Ми зі свого боку робили все як і раніше: ті ж самі люди, ті ж самі пробірки, ті ж самі мобільні бригади. Але саме з цією лабораторією ось так сталось", - розповіла вона.

За словами Вікторії Лози, зібраний біологічний матеріал від пацієнтів полтавська лабораторія надіслала до лабораторного центру, який робить ПЛР-аналіз. Враховуючи складність методу тестування, а також перевантаженість державних лабораторій, біологічний матеріал переслали приватному підряднику. Такий механізм був нещодавно розроблений МОЗ з метою розвантаження державних ПЛР-лабораторій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У черзі на ПЛР-тестування: люди у столиці стоять на холоді по кілька годин.

"Ми працюємо за такою системою: всі тести, які збираємо, відправляємо у лабораторний центр, державний. Тобто у нас є державний, він підпорядковується МОЗу, обласний лабораторний центр. Ось ми відвозимо туди. Через те, що там дуже великий обсяг, щось змінилося у процедурі – спростили її. Вони можуть укладати договори і брати собі у підрядники приватні лабораторії. І ось куди вони відправили - ми не знаємо. Зараз у нас прийшла партія аналізів із харківської лабораторії - там "все о’кей". А ось саме з цієї однієї лабораторії, яка київська, ось прийшла така партія", - розповіла Лоза.

Зазначимо, що Держлікслужба України, за дорученням головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, розпочала перевіряти виробників вітчизняних тест-систем на COVID-19, щоправда – лише у рамках ринкового нагляду.

Враховуючи те, що на думку експертів, в Україні повністю відсутня система контролю якості за ПЛР-тестами, поки незрозуміло, чи вирішить повсюдну проблему неякісних тест-систем ініційована Ляшком перевірка.

Раніше повідомлялося, що ПЛР-тести українського виробника "Укргентех", які були масово закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн), виявилися непридатними до використання. Їх також не верифікували у ЦГЗ МОЗ: заявлена виробником чутливість і специфічність тест-системи не відповідала її реальним характеристикам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92