В Полтаве аннулировали 1,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус - названа причина

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"Эта партия анализов была аннулирована, так как было написано, что в пробирках не было обнаружено РНК. Мы со своей стороны делали все по-прежнему: те же люди, те же пробирки, те же мобильные бригады. Но именно с этой лабораторией вот так случилось", - рассказала она.

По словам Виктории Лозы, собранный биологический материал от пациентов полтавская лаборатория направила в лабораторный центр, который делает ПЦР-анализ. Учитывая сложность метода тестирования, а также перегруженность государственных лабораторий, биологический материал переслали частному подрядчику. Такой механизм был недавно разработан Минздравом с целью разгрузки государственных ПЦР-лабораторий.

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"Мы работаем по следующей системе: все тесты, которые собираем, отправляем в лабораторный центр, государственный. То есть у нас есть государственный, он подчиняется Минздраву, областной лабораторный центр. Вот мы отвозим туда. Так что там очень большой объем, что-то изменилось в процедуре - упростили ее. Они могут заключать договоры и брать себе в подрядчики частные лаборатории. И вот куда они отправили - мы не знаем. Сейчас у нас пришла партия анализов с харьковской лаборатории - там "все о'кей". А вот именно с этой одной лаборатории, киевской, вот пришла такая партия", - рассказала Лоза.

Отметим, что Гослекслужба Украины, по поручению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, начала проверять производителей отечественных тест-систем на COVID-19, правда - только в рамках рыночного надзора.

Учитывая то, что по мнению экспертов, в Украине полностью отсутствует система контроля качества за ПЦР-тестами, пока непонятно, решит ли повсеместную проблему некачественных тест-систем инициированная Ляшко проверка.

Ранее сообщалось, что ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", которые были массово закуплены Офисом Президента (минимум на 36 млн грн), оказались непригодными к использованию. Их также верифицировали в ЦОЗ Минздрава: заявленная производителем чувствительность и специфичность тест-системы не соответствовала реальным характеристикам.