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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Полтаві 18-річний студент помер у гуртожитку: поліція розслідує обставини

Київ • УНН

 • 33866 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Полтаві в одному з гуртожитків виявили тіло 18-річного студента. Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує обставини, передає УНН із посиланням на поліцію.

У Полтаві 18-річний студент помер у гуртожитку: поліція розслідує обставини

Деталі

Подія, за даними поліції, сталася в Полтаві 22-го жовтня, близько 19-ї години. В одному з гуртожитків місцевого закладу вищої освіти. 

Цитата

"... ввечері 22-го жовтня надійшло повідомлення від мешканців гуртожитку, що в одному із приміщень виявлено тіло хлопця, 2003 року народження, мешканця Кобеляцького району. Під час огляду місця події та тіла померлого встановлено, що хлопець є студентом одного із закладів вищої освіти. Зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті юнака", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини події.

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