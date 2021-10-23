У Полтаві 18-річний студент помер у гуртожитку: поліція розслідує обставини

Деталі

Подія, за даними поліції, сталася в Полтаві 22-го жовтня, близько 19-ї години. В одному з гуртожитків місцевого закладу вищої освіти.

Цитата

"... ввечері 22-го жовтня надійшло повідомлення від мешканців гуртожитку, що в одному із приміщень виявлено тіло хлопця, 2003 року народження, мешканця Кобеляцького району. Під час огляду місця події та тіла померлого встановлено, що хлопець є студентом одного із закладів вищої освіти. Зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті юнака", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини події.

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