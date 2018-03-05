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У польському Вроцлаві побили українця

У польському Вроцлаві побили українця

Київ • УНН

 • 14662 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У польському місті Вроцлав двоє невідомих побили українця. Про це УНН повідомили у Центрі моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі.

Інцидент стався ввечері 2 березня.

“Двоє чоловіків напали на українця у трамваї № 31 у Вроцлаві... Вони побили його, а потім втікли”, — повідомили у Центрі. Побиття супроводжувалося лайкою.

Моніторинговий центр розшукує свідків події. Поліція також розшукує нападників.

Як повідомляв УНН, раніше і Вроцлаві затримали жінку, яка займалась торгівлею людьми, в тому числі українцями.

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