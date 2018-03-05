У польському Вроцлаві побили українця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У польському місті Вроцлав двоє невідомих побили українця. Про це УНН повідомили у Центрі моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі.
Інцидент стався ввечері 2 березня.
“Двоє чоловіків напали на українця у трамваї № 31 у Вроцлаві... Вони побили його, а потім втікли”, — повідомили у Центрі. Побиття супроводжувалося лайкою.
Моніторинговий центр розшукує свідків події. Поліція також розшукує нападників.
Як повідомляв УНН, раніше і Вроцлаві затримали жінку, яка займалась торгівлею людьми, в тому числі українцями.