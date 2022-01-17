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У польському Торуні чоловік напав на людей з мачете, троє поранених

У польському Торуні чоловік напав на людей з мачете, троє поранених

Київ • УНН

 • 19306 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У польському місті Торунь чоловік напав на людей з мачете, троє осіб отримали поранення. Нападника затримали, повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

"Поліцейські в Торуні з електрошокером затримали молоду людину, яка вранці, прогулюючись вулицями міста, завдавала ударів мачете чи ножем випадковим зустрічним людям", - йдеться у повідомленні.

Затриманий – 21-річний Лука Л., який, як вказано, ймовірно, під впливом наркотиків ходив вулицями міста і завдав ударів ножем або мачете людям.

Поліцейські застосували електрошокер, щоб заарештувати його.

Наразі відомо про 3 постраждалих, у одного відрізано палець, у іншого порізано обличчя. Постраждалих доправили до відділення швидкої медичної допомоги.

Нападника доправили до слідчого ізолятора. Прокуратура має висунути йому обвинувачення.

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