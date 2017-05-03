У Польщі затримали учасника мотомарша "Дороги Перемоги - на Берлін"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мотоцикліста клубу "Нічні вовки", які здійснюють мотопробіг "Дороги Перемоги - на Берлін", затримали на території Польщі, передає УНН з посиланням повідомлення організаторів руху "ВКонтакте".
“У ході проведення мотомарша „Дороги Перемоги 2017“ в місці ночівлі учасників на території Польщі в місті Мисловіце був проведений черговий поліцейський рейд-контроль учасників. В результаті перевірки було затримано Миколу Логінова — одного з щорічних учасників мотомарша. Логінов є активним прихильником моторуху „Дороги Перемоги“, щорічно брав участь в мотомарші „Дороги Перемоги на Берлін“, дисциплінований і законослухняний чоловік, що пам’ятає подвиг предків і чесно виконував свій обов’язок людини і онука ветерана”, — йдеться в повідомленні.
Організатори також наголосили, що документи затриманого “були в повному порядку”.
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“Поліція мотивувала затримання недійсною візою, і заявила, що її анулювали після торішнього мотопробігу. За фактом Микола отримував візу після травня минулого року, іншими словами, затримання і депортація незаконні і нікому нічого не доводять, так як інші учасники продовжать рух”, — сказано в повідомленні.
За словами організаторів мотопробігу, мотомарш традиційно закінчиться в Берліні підняттям прапора Перемоги в Трептов-парку 9 травня.