В Польше задержали участника мотомарша "Дороги Победы - на Берлин"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Мотоциклиста клуба “Ночные волки”, которые осуществляют мотопробег “Дороги Победы — на Берлин”, задержали на территории Польши, передает УНН со ссылкой сообщение организаторов движения “ВКонтакте”.
"В ходе проведения мотомарша "Дороги Победы 2017" в месте ночевки участников на территории Польши в городе Мысловице был проведен очередной полицейский рейд-контроль участников. В результате проверки был задержан Николай Логинов - один из ежегодных участников мотомарша. Логинов является активным сторонником мотодвижения "Дороги Победы", который ежегодно участвовал в мотомарши "Дороги Победы на Берлин", дисциплинированный и законопослушный человек, помнит подвиг предков и честно выполнял свой долг человека и внука ветерана", - говорится в сообщении .
Организаторы также отметили, что документы задержанного "были в полном порядке".
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"Полиция мотивировала задержание недействительной визой, и заявила, что ее аннулировали после прошлогоднего мотопробега. По факту Николай получал визу после мая прошлого года, то есть, задержание и депортация незаконных и никому ничего не доказывают, так как другие участники продолжат движение", - говорится в сообщении.
По словам организаторов мотопробега, мотомарш традиционно закончится в Берлине поднятием флага Победы в Трептов-парке 9 мая.