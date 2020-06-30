У Польщі затримали розшукуваного Інтерполом у 190 країнах українця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У пішохідному пункті пропуску на кордоні в Медиці прикордонники затримали 50-річного українця, якого Інтерпол чимало років розшукував “червоною карткою” на терені 190 країн за вбивства і розкрадання майна в Україні. Про це інформує Польське радіо, передає УНН.
“У пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) польські прикордонники затримали громадянина України, розшукуваного у 190 країнах світу так званою червоною карткою Інтерполу за вбивства”, — пише видання.
Повідомляється, що під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка кільканадцять років розшукують “червоною карткою” Інтерполу на терені 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.
Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.
За словами польських прикордонників, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних “червоною карткою” Інтерполу.
Нагадаємо, раніше польська поліція затримала 24-річного громадянина України, який займався схилянням підлітків до самогубства.