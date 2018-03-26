У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, який зокрема передавав інформацію про рішення Польщі щодо "Північного потоку-2". Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Затриманий Марек В., як зазначається, цікавився діяльністю польського Міністерства енергетики. Він підтримував контакти з офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії у Варшаві. Акція була скоординована з діями інших держав Європейського Союзу.
За словами речника координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, підозрюваний мав інформацію про ключові для польської енергетики проекти, був залучений в отримання євросоюзних коштів на проекти диверсифікації постачань газу до Польщі. За інформацією Агентства внутрішньої безпеки, чоловік також передавав російським спецслужбам інформацію про майбутні дії польського уряду у справі газопроводу "Північний потік-2".
Затриманого взято під варту на три місяці. Чоловіку висунуто звинувачення у шпигунстві, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, посла РФ у Варшаві Сергія Андрєєва викликали до міністерства закордонних справ Польщі.