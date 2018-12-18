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У Польщі затримали громадянина України з 9 пістолетами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Польщі затримали громадянина України, який володів вогнепальною зброєю не маючи дозволів. Про це передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У Польщі затримали громадянина України з 9 пістолетами

"Прокуратура у Поморському воєводстві в Польщі звинуватила громадянина України у незаконному володінні вогнепальною зброєю. На момент затримання у вересні цього року в автівці 47-річного чоловіка знайшли дев’ять пістолетів та майже 450 набоїв", - йдеться у повідомленні.

За даними Поморського відділу Національної прокуратури, зброя була знайдена у вересні цього року у Ґдині. Прикордонники зупинили для дорожньої перевірки Audi A8, за кермом якого був громадянин України, який вже декілька років живе у Польщі. В автомобілі було виявлено коробку з чотирма пістолетами Glock, чотирма пістолетами V. Bernardelli 68, одним пістолетом FEG з глушником та 446 набоями. Також в затриманого виявили п’ять мобільних телефонів, ще три виявили під час обшуку в його помешканні. За словами слідчих, вивчення рахунків показало численні з’єднання із іноземними номерами.

Українець не мав дозволу на зброю. Прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні пістолетами. Його також звинуватили у використанні перероблених посвідчень особи інших людей. За ці злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо 47-річного Рудольфа К. розглядатиме районний суд у Ґдині.

Слідству поки не вдалося з’ясувати, для чого саме Рудольфу К. були потрібні пістолети та набої.

Нагадаємо, Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння є найбільш частою підставою для затримання громадян України співробітниками поліції на території Республіки Польща.

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