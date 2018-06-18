У Польщі туристичний автобус потрапив у ДТП: двоє загинули, 16 травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Польщі туристичний автобус потрапив у ДТП, загинули двоє людей та ще 16 травмовані. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.
ДТП сталася в Константиново Куявсько-Поморського воєводства на трасі 91. Автобус з невідомих наразі причин виїхав спершу на зустрічну смугу, а потім з’їхав у кювет.
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 16 травмовані. Кілька людей перебувають у тяжкому стані. На місці працюють рятувальники.
Зазначається, що це був екскурсійний автобус приватної компанії.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині шестеро дітей постраждали у ДТП.