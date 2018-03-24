У Польщі цензурували промову ізраїльського політика, аби той звинуватив у Голокості українців та німців

Виступ повинен був відбутися 19 березня перед ізраїльськими студентами та місцевою польською молоддю у мість Радомсько.

Перед заходом Дукорські надіслав текст промови до Польщі для перекладу. Проте текст виступу повернули у цензурованому вигляді через згадки про участь поляків у Голокості.

Як зазначив сам політик виданню: “Я підготував промову, яка ґрунтувалась на особистому досвіді моєї матері під час Голокосту. Ми передали промову на переклад польською і отримали відповідь з вимогою цензурувати події, до яких причетні поляки, та писати, що до них причетні українці, а замість “нацисти” писати “німецькі нацисти”.

Також польська сторона попросила не згадувати поляків, які видавали євреїв німцям та не називати, або змінити кількість єврейських жертв, яких вбили поляки під час Другої світової.

Дукорські спочатку погодився на те, щоб прибрати з виступу слова про 200 тисяч жертв. Але на наступні зміни він не зміг погодитися. Згодом місцева влада повідомила йому, що захід на офіційному рівні скасовано. В результаті політик зміг виступити лише у приватному порядку перед невеликою кількістю студентів.

Як повідомляв УНН, мати видвореного поляка, який спалив український герб у Тернополі, привезла новий тризуб.