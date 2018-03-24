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В Польше подвергли цензуре речь израильского политика, чтобы тот обвинил в Холокосте украинцев и немцев

В Польше подвергли цензуре речь израильского политика, чтобы тот обвинил в Холокосте украинцев и немцев

Киев  •  УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Польше отменили выступление Эли Дукорски, мэра израильского города Кирьят-Бялик, потому, что речь не прошла польскую цензуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ynet News.

Выступление должно было состояться 19 марта перед израильскими студентами и местной польской молодежью в городе Радомско.

Перед заходом Дукорски прислал текст речи в Польшу для перевода. Однако текст выступления вернули в цензурированном виде из-за упоминания об участии поляков в Холокосте.

Как отметил сам политик изданию: “Я подготовил речь, основываясь на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо “нацисты” писать “немецкие нацисты”.

Также польская сторона попросила не упоминать поляков, которые выдавали евреев немцам и не называть, или изменить количество еврейских жертв, которых убили поляки во время Второй мировой.

Дукорски сначала согласился на то, чтобы убрать из выступления слова о 200 тысячах жертв. Но на следующие изменения он не смог согласиться. Впоследствии местные власти сообщили ему, что мероприятие на официальном уровне отменено. В результате политик смог выступить только в частном порядке перед небольшим количеством студентов.

Как сообщал УНН, иметь выдворенного поляка, который сжег украинский герб в Тернополе, привезла новый трезубец.

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