В Польше подвергли цензуре речь израильского политика, чтобы тот обвинил в Холокосте украинцев и немцев

Выступление должно было состояться 19 марта перед израильскими студентами и местной польской молодежью в городе Радомско.

Перед заходом Дукорски прислал текст речи в Польшу для перевода. Однако текст выступления вернули в цензурированном виде из-за упоминания об участии поляков в Холокосте.

Как отметил сам политик изданию: “Я подготовил речь, основываясь на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо “нацисты” писать “немецкие нацисты”.

Также польская сторона попросила не упоминать поляков, которые выдавали евреев немцам и не называть, или изменить количество еврейских жертв, которых убили поляки во время Второй мировой.

Дукорски сначала согласился на то, чтобы убрать из выступления слова о 200 тысячах жертв. Но на следующие изменения он не смог согласиться. Впоследствии местные власти сообщили ему, что мероприятие на официальном уровне отменено. В результате политик смог выступить только в частном порядке перед небольшим количеством студентов.

Как сообщал УНН, иметь выдворенного поляка, который сжег украинский герб в Тернополе, привезла новый трезубец.