У Польщі сталася ДТП з українцями: загинула 9-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На сході Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля під керуванням українки, в аварії загинула 9-річна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані повітового штабу державної пожежної служби.
ДТП сталася у селі Слодкув-Другий Люблінського воєводства.
Цитата:
"Громадянка України на легковому автомобілі Seat з невідомих причин звернула на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою, що рухалася в зустрічному напрямку. Водієві вантажівки вдалося частково з'їхати на узбіччя дороги, уникнувши лобового зіткнення. Причіп автомобіля вдарився об автомобіль Seat. В аварії постраждав 9-річний хлопчик, який їхав на задньому сидінні. Дитина отримала значні травми голови... Незважаючи на зусилля рятувальників, життя дитини не вдалося врятувати", - повідомили у відомстві.
Наразі під керівництвом прокуратури триває слідство.
Доповнення
За інформацією ЗМІ з посиланням на дані МЗС, минулого року в Польщі померло чи загинуло 643 громадян України.