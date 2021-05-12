У Польщі сталася ДТП з українцями: загинула 9-річна дитина

ДТП сталася у селі Слодкув-Другий Люблінського воєводства.

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"Громадянка України на легковому автомобілі Seat з невідомих причин звернула на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою, що рухалася в зустрічному напрямку. Водієві вантажівки вдалося частково з'їхати на узбіччя дороги, уникнувши лобового зіткнення. Причіп автомобіля вдарився об автомобіль Seat. В аварії постраждав 9-річний хлопчик, який їхав на задньому сидінні. Дитина отримала значні травми голови... Незважаючи на зусилля рятувальників, життя дитини не вдалося врятувати", - повідомили у відомстві.

Наразі під керівництвом прокуратури триває слідство.

Доповнення

За інформацією ЗМІ з посиланням на дані МЗС, минулого року в Польщі померло чи загинуло 643 громадян України.