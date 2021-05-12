В Польше произошло ДТП с украинцами: погиб 9-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На востоке Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управлением украинки, в аварии погиб 9-летний ребенок. Об этом УН сообщает со ссылкой на данные поветового штаба государственной пожарной службы.
ДТП произошло в селе Слодкув-Другий Люблинского воеводства.
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"Гражданка Украины на легковом автомобиле Seat по неизвестным причинам свернула на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, который двигался во встречном направлении. Водителю грузовика удалось частично съехать на обочину дороги, избежав лобового столкновения. Прицеп автомобиля ударился об автомобиль Seat. В аварии пострадал 9-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье. Ребенок получил серьезные травмы головы... Несмотря на усилия спасателей, жизнь ребенка не удалось спасти", - сообщили в ведомстве.
Сейчас под руководством прокуратуры ведется следствие.
Дополнение
По информации СМИ со ссылкой на данные МИД, в прошлом году в Польше умерло или погибло 643 граждан Украины.