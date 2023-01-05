У Польщі росіянина та білоруса звинувачують у роботі на ГРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Прокуратура у Варшаві звинуватила у шпигунстві білоруського та російського громадян. Їх звинувачують у роботі на Головне управління Міністерства оборони росії. Про це 4 січня повідомила агенція PAP із посиланням на представника прокуратури Александру Скшиняж, передає УНН.
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За словами Скшиняж, підозрювані працювали під прикриттям туристичного бізнесу. Вони збирали дані про стан польської армії: її боєздатність, функціонування окремих підрозділів біля кордону та дії під час міграційної кризи.
Обвинувачений білорус, імʼя якого не розкривається, закінчив університет у Білостоку. Про росіянина раніше повідомлялося, що він живе в Польщі 18 років і до арешту займався бізнесом.
Позиція обвинувачених у повідомленні прокуратури не наводиться. Жодних особистих даних про них не повідомляють. Відомо, що їх було затримано у квітні 2022 року, відтоді вони перебувають під арештом. За статтею про шпигунство затриманим загрожує до 15 років вʼязниці.