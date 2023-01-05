У Польщі росіянина та білоруса звинувачують у роботі на ГРУ

Деталі

За словами Скшиняж, підозрювані працювали під прикриттям туристичного бізнесу. Вони збирали дані про стан польської армії: її боєздатність, функціонування окремих підрозділів біля кордону та дії під час міграційної кризи.

Обвинувачений білорус, імʼя якого не розкривається, закінчив університет у Білостоку. Про росіянина раніше повідомлялося, що він живе в Польщі 18 років і до арешту займався бізнесом.

Позиція обвинувачених у повідомленні прокуратури не наводиться. Жодних особистих даних про них не повідомляють. Відомо, що їх було затримано у квітні 2022 року, відтоді вони перебувають під арештом. За статтею про шпигунство затриманим загрожує до 15 років вʼязниці.