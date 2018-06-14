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У Польщі обговорили поставки не російського газу до України

У Польщі обговорили поставки не російського газу до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Під час засідання X Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща у Варшаві обговорювались питання поставки скрапленого газу до України. Про це повідомила народний депутат від БПП Оксана Юринець, передає УНН з посиланням на перс-службу партії.

“Одним із найважливіших пунктів програми засідання X Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща у Варшаві був візит до Свіноуйсьцє, де ми ознайомилися з роботою нового терміналу для приймання та регазифікації скрапленого газу, який будувався 7 років. Це один з елементів звільнення від російської газової голки. І не лише поляків, а і нас, українців”, — розповіла Юринець.

За її словами, новий термінал здатен приймати до 5 млрд кубометрів блакитного палива на рік з можливістю збільшувати потужність до 10-ти млрд. Вже відбуваються поставки газу з Катару, успішно відбувся прийом з Норвегії та США.

“Для нас важливо, що термінал може забезпечувати не російським газом і Україну. Тим паче, що під час візиту до Катару у березні Президент Петро Порошенко домовився про постачання нам тамтешнього блакитного палива в тому числі і через новозбудований термінал у Польщі. Триває процедура остаточних домовленостей”, — уточнила Юринець.

Нагадаємо, Катар заявив про готовність налагодити постачання до України скрапленого газу.

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