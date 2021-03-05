У Польщі не пустили автобус з України через хворого на COVID-19 пасажира

Деталі

Інцидент стався в пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Там на пункт реєстрації прийшов чоловік і повідомив, що у нього позитивний результат тесту на COVID-19. Він заявив, що відчуває себе добре, у нього немає симптомів і, на його думку, немає причин скасовувати поїздку.

Прикордонники екстрено ізолювали автобус, щоб пасажири не могли контактувати з іншими мандрівниками, що перетинають кордон. Всім пасажирам з автобуса відмовили у в'їзді до Польщі. Оскільки вони можуть становити загрозу для здоров'я населення.

Таким чином, автобус з 26 пасажирами (25 громадян України і 1 громадянин Молдови) повернувся на територію України.

Контекст

15 березня минулого року через коронавірус Польща закрила в’їзд в країну з держав, що не входять в ЄС, без гострої необхідності. Потрапити в республіку можуть тільки іноземці, які є подружжям або дітьми польських громадян або знаходяться під постійною опікою польських громадян, іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території республіки, право на роботу або навчання в країні, а також представники дипломатичного корпусу та члени їхніх сімей.

Всі, хто приїздить до Польщі не на особистому автомобілі повинні проходити 10-денну ізоляцію. Це стосується пасажирів літаків, поїздів і автобусів. Раніше в такий карантин відправлялися тільки, хто прибуває з третіх країн. Приїжджаючих з країн ЄС після відкриття кордонів в червні це не стосувалося.

Від карантину звільняються ті, хто вже пройшов вакцинацію від коронавірусу, і ряд професійних категорій: дипломати, рибалки, моряки, водії вантажного транспорту, медики, а також учні та учасники спортивних заходів. Уникнути карантину можна також при наданні на кордоні довідки польською або англійською мовою про негативний тест на коронавірус.