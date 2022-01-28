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"Ситуація складна": у Польщі на засіданні Радбезу говорили про загрозу нападу Росії на Україну

"Ситуація складна": у Польщі на засіданні Радбезу говорили про загрозу нападу Росії на Україну

Київ • УНН

 • 25198 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні у Польщі відбулося засідання Ради національної безпеки, під час якого обговорили загрозу нападу Росії на Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

Засідання тривало приблизно три години. Його проведення ініціював президент Польщі Анджей Дуда.

Після зустрічі глава країни оцінив нинішню ситуацію "у міжнародній сфері як складну".

"Ми маємо справу з величезними переміщеннями російських військ", — сказав Дуда.

Він підкреслив, що для Польщі ця тема важлива. 

"Ми є членом НАТО і ЄС. Ми є країною, яка безпосередньо сусідить з Україною та Білоруссю. Безпека, суверенітет, свобода України, як і Білорусі, є для нас важливими, стратегічними питаннями. Я радий, що на польській політичній сцені є почуття глибокої відповідальності за ці питання", — заявив  Дуда.

Як зазначили, під час засідання президент, прем'єр Польщі та міністри надали детальну інформацію представникам парламентських клубів про поточну ситуацію в міжнародному просторі навколо України, а також у Білорусі.

Нагадаємо

На понеділок, 31 січня, США скликали термінове засідання Ради безпеки ООН щодо загрози вторгнення Росії в Україну.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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