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У поліції Києва розповіли подробиці раптової смерті водія за кермом автобуса

У поліції Києва розповіли подробиці раптової смерті водія за кермом автобуса

Київ • УНН

 • 12106 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У п’ятницю в Києві водій помер за кермом автобуса з дітьми. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП міста Києва.

"Туди виїжджала патрульна поліція, вони по факту побачили, що водій помер, викликали слідчо-оперативну групу, ті попередньо констатували раптову смерть. Остаточна причина смерті буде відома вже після експертизи", - розповіли в ГУНП.

Інформацію підтвердили і у відділі комунікацій управління патрульної поліції Києва.

"Була така ситуація: у Києві померла людина в автобусі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для оформлення всіх матеріалів та встановлення обставин події", - розповіли в патрульній поліції.

У прес-службі зазначили, що причину смерті будуть встановлювати медики. Слідчі наразі встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомляли деякі ЗМІ, п'ятницю, 15 червня, близько 6:20 у Києві помер водій автобуса, який перевозив дітей. Повідомлялось також, що на момент аварії в салоні перебувало 25 дітей.

Як повідомляв УНН, жінка, яку у столиці під час негоди смертельно травмувала гілка дерева, була 34-річною жителькою Сумської області. Дані про нещасний випадок зареєстрований поліцією у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

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