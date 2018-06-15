У поліції Києва розповіли подробиці раптової смерті водія за кермом автобуса

"Туди виїжджала патрульна поліція, вони по факту побачили, що водій помер, викликали слідчо-оперативну групу, ті попередньо констатували раптову смерть. Остаточна причина смерті буде відома вже після експертизи", - розповіли в ГУНП.



Інформацію підтвердили і у відділі комунікацій управління патрульної поліції Києва.



"Була така ситуація: у Києві померла людина в автобусі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для оформлення всіх матеріалів та встановлення обставин події", - розповіли в патрульній поліції.



У прес-службі зазначили, що причину смерті будуть встановлювати медики. Слідчі наразі встановлюють всі обставини інциденту.



Як повідомляли деякі ЗМІ, п'ятницю, 15 червня, близько 6:20 у Києві помер водій автобуса, який перевозив дітей. Повідомлялось також, що на момент аварії в салоні перебувало 25 дітей.



Як повідомляв УНН, жінка, яку у столиці під час негоди смертельно травмувала гілка дерева, була 34-річною жителькою Сумської області. Дані про нещасний випадок зареєстрований поліцією у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.