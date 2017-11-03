У поліції розповіли подробиці інциденту з піротехнікою в центрі Києва

“У Києві невідомі кинули у хол розважального закладу невстановлену піротехніку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджений вхід у заклад, в який кинули піротехніку.

“За попередньою інформацією, двоє-троє осіб кинули невідомі піротехнічні предмети і втекли”, — додали у поліції.

Також зазначено, що відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліціі.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва невідомий кинув димову шашку біля підземного переходу.