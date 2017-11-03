В полиции рассказали подробности инцидента с пиротехникой в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения неустановленное пиротехнику. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения неустановленную пиротехнику”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал, поврежден вход в заведение, в который бросили пиротехнику.
“По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные пиротехнические предметы и скрылись”, — добавили в полиции.
Также указано, что сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Как сообщал УНН, в центре Киева неизвестный бросил дымовую шашку у подземного перехода.