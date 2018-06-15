У поліції розповіли деталі щодо загибелі жінки через падіння дерева у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Жінка, яку у столиці під час негоди смертельно травмувала гілка дерева, була 34-річною жителькою Сумської області. Дані про нещасний випадок зареєстрований поліцією у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.
Так, напередодні ввечері до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок. Трагічний інцидент стався на вулиці Голосіївській: на жінку впало дерево та смертельно травмувало її.
На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління поліції, співробітники ДСНС, екіпаж швидкої медичної допомоги.
"По прибуттю правоохоронці встановили, що дві родички прямували до свого дому, коли в цей час у результаті грому відкололась гілка від дерева та впала на одну з них. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці. Загиблою виявилася 34-річна мешканка Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини цього випадку та спілкуються зі свідками з метою надання правової кваліфікації події.