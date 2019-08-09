У поліції розповіли, де злодії переховують викрадені авто

"Аналіз свідчить, що місцями вчинення незаконних заволодінь автотранспортом переважно є стихійні автостоянки та вулиці з найбільш розгорнутою дорожньо-транспортною інфраструктурою, а саме столиця та обласні центри, де злочинці викрадають автомобілі з парковок торгових центрів та місць дозвілля в денний та вечірній час доби, шляхом сканування та ретрансляції сигналу ключа автомобілів, обладнаних штатною (заводською) системою захисту від викрадення, після чого викрадений автомобіль переганяють в місце відстою", - повідомили у Департаменті.

Місцями для відстою авто можуть бути "і парковки багатоповерхівок, так і стоянки, СТО, гаражно-будівельні кооперативи, паркінги, придорожні парковки та інше".

Нагадаємо, у поліції розповіли, у яких областях найчастіше викрадають автомобілі.