У поліції повідомили нові подробиці пограбування будинку футболіста Гусєва

"Зловмисники залізли у будинок через вікно, зламали сейф, з якого забрали зброю, гроші і домашні речі - одяг. Йдеться про два пістолети, один вогнепальний, другий - пристрій для відстрілу гумовими кулями", - розповів він.

З його слів, дозволи на зброю у футболіста були.

Як повідомляв УНН, будинок футболіста О.Гусєва пограбували вчора, 3 листопада.

За фактом пограбування відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ.