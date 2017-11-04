У поліції повідомили нові подробиці пограбування будинку футболіста Гусєва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час пограбування будинку футболіста Олега Гусєва під Києвом зловмисники, окрім вогнепальної зброї та грошей, винесли й одяг. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Зловмисники залізли у будинок через вікно, зламали сейф, з якого забрали зброю, гроші і домашні речі - одяг. Йдеться про два пістолети, один вогнепальний, другий - пристрій для відстрілу гумовими кулями", - розповів він.
З його слів, дозволи на зброю у футболіста були.
Як повідомляв УНН, будинок футболіста О.Гусєва пограбували вчора, 3 листопада.
За фактом пограбування відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ.