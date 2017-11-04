В полиции сообщили новые подробности ограбления дома футболиста Гусева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во время ограбления дома футболиста Олега Гусева под Киевом злоумышленники, кроме огнестрельного оружия и денег, вынесли и одежду. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Злоумышленники проникли в дом через окно, взломали сейф, из которого забрали оружие, деньги и домашние вещи - одежду. Речь идет о двух пистолетах, один огнестрельный, второй - устройство для отстрела резиновыми пулями", - рассказал он.
По его словам, разрешения на оружие у футболиста были.
Как сообщал УНН, дом футболиста Гусева ограбили вчера, 3 ноября.
По факту ограбления открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.