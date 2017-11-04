В полиции сообщили новые подробности ограбления дома футболиста Гусева

"Злоумышленники проникли в дом через окно, взломали сейф, из которого забрали оружие, деньги и домашние вещи - одежду. Речь идет о двух пистолетах, один огнестрельный, второй - устройство для отстрела резиновыми пулями", - рассказал он.

По его словам, разрешения на оружие у футболиста были.

Как сообщал УНН, дом футболиста Гусева ограбили вчера, 3 ноября.

По факту ограбления открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.