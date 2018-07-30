У поліції Києва планують припиняти "війни" на столичних будмайданчиках

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Правоохоронні органи тримають на контролі факти конфліктів місцевих громад з компаніями-забудовниками. Про це в коментарі журналістам програми "Джедаі" каналу 2 + 2 повідомив глава управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

"Є організації, які втручаються, є конфлікти між забудовником і місцевою громадою. Поліція і з забудовниками, і з громадами проводить зустрічі, щоб уникати гарячих конфліктів. Завдання поліції - недопущення важких наслідків, щоб ніхто не постраждав", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, 28 липня на одному з найбільш "гарячих" будівництв міста, ЖК "Патріотика на озерах" на столичних Осокорках, стався черговий конфлікт. Активісти "Екопарк Осокорки", представники Національного корпусу і Національних дружин - демонтували паркан на будмайданчику, також була пошкоджена будівельна техніка. Акція завершилася сутичкою з поліцією. Кілька активістів Нацкорпусу були затримані. Під час бійки постраждало майно забудовника - бурова установка, спалені кілька будівельних вагончиків.

Останній аналогічний конфлікт стався тут 16 травня.

Як повідомлялося раніше, активісти вважають будівництво незаконним і небезпечним для екології прилеглих до неї озер. Забудовник, ТОВ "Контактбудсервіс", запевняє, що має всі дозвільні документи і знищувати озера не планує - проект передбачає благоустрій прибережної території та ліквідацію стихійних звалищ сміття. Законність будівництва підтверджують і в Департаменті містобудування та архітектури Києва.

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