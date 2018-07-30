В полиции Киева намерены пресекать "войны" на столичных стройплощадках

“Есть организации, которые вмешиваются, есть конфликты между застройщиком и местной громады. Полиция и с застройщиками, и с громадами проводит встречи, чтобы избегать горячих конфликтов. Задача полиции — недопущение тяжелых последствий, чтобы никто не пострадал”, — сказал Крищенко.

Напомним, 28 июля на одной из самых “горячих” строек города, ЖК “Патриотика на озерах” на столичных Осокорках, произошел очередной конфликт. Активисты “Экопарка Осокорки”, представителей Национального корпуса и Национальных дружин — демонтировали забор на стройплощадке, также была повреждена строительная техника. Акция завершилась стычкой с полицией. Несколько активистов Нацкорпуса были задержаны. В ходе драки пострадало имущество застройщика — буровая установка, сожжены несколько строительных вагончиков.

Последний аналогичный конфликт произошел здесь 16 мая.

Как сообщалось ранее, активисты считают стройку незаконной и опасной для экологии прилегающих к ней озер. Застройщик, ООО “Контактбудсервис”, уверяет, что имеет все разрешительные документы и уничтожать озера не намерен — проект предполагает благоустройство прибрежной территории и ликвидацию стихийных свалок мусора. Законность стройки подтверждают и в Департаменте градостроительства и архитектуры Киева.