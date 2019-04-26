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У покинутому будинку Харкова знайшли людський череп

У покинутому будинку Харкова знайшли людський череп

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Харкові у покинутій будівлі, де наразі ніхто не проживає, знайшли людський череп. Про це УНН повідомили у джерела у правоохоронних органах.

Знайдений череп без видимих ушкоджень. Наразі череп відправлено на експертизи.

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України.

Як повідомляв УНН, фрагменти людського тіла виявили на смітнику на Миколаївщині.

Як повідомляв УНН, людський скелет знайдено в 12 км від села, де проживала Діана Хріненко.

Раніше біля покинутого будинку на Одещині виявлено людський скелет. 

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