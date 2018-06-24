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У Південному бойовики знищили цілі вулиці

У Південному бойовики знищили цілі вулиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У населеному пункті Південне Донецької області бойовики свідомо знищили цілі вулиці. Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у Facebook, передає УНН.

"Населений пункт Південне був зайнятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їх будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями", – йдеться в повідомленні.

Так, у місті знищені цілі вулиці. Крім того, через спекотну погоду перекидання вогню з будинку на будинок відбувається "майже миттєво".

"Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів. Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків. Ба більше, будь-який транспорт, що рухається у бік селища чи у зворотному напрямку піддається обстрілу", – зазначили в "Півночі".

Українські бійці заявили, що бойовики навмисно руйнують цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирні житлові квартали з метою деморалізувати цивільне населення та підірвати довіру до військового керівництва, транслюючи штучний меседж: "Якби тут не було українських військових – по вас би не стріляли".

Нагадаємо, бойовики упродовж травня-червня цього року обстріляли, крім позицій Об’єднаних сил, ще 22 населених пункти. 

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