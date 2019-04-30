У Підмосков'ї виявили осередок "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. ФСБ Росії виявила в столичному регіоні законспіровану осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, передає УНН.
"Федеральною службою безпеки спільно з МВС Росії, Росгвардіей і Слідчим комітетом РФ припинено на території Московського регіону протиправну діяльність законспірованого осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", - повідомили в ЦГЗ.
За даними ФСБ, осередком керували іноземні емісари.
"В її діяльності брали участь громадяни РФ, а також вихідці з Центрально-Азіатського регіону і Закавказзя, які є прихильниками насильницького об'єднання всіх мусульман з метою створення так званого всесвітнього ісламського халіфату. У своїй діяльності зазначені особи дотримувалися підвищених заходів конспірації", - повідомили в ЦГЗ.
"Встановлено, що члени осередку вели активну агітацію нових прихильників і організовували розбійні напади в різних регіонах Росії. В ході оперативно-розшукових заходів затримано сімох учасників названої терористичної організації, вилучені вогнепальна зброя і боєприпаси, засоби зв'язку, електронні носії інформації, а також екстремістська література", - відзначили в ФСБ.
Нагадаємо, провідника екстремістського угруповання “Ісламська держава” Абу Бакра аль-Багдаді показали у відеозапису вперше за останні п’ять років.