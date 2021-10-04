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У Підмосков'ї розбився легкомоторний гелікоптер: є загиблі

Київ • УНН

 • 14987 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Підмосков’ї внаслідок аварії легкомоторного гелікоптера Robinson, 3 жовтня ввечері, загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на МНС Росії.

Цитата

“О 19:41 надійшла інформація про те, що в лісосмузі населеного пункту ЗІЛ-містечко, міського округу Литкаріно під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії гелікоптер Robinson R-44. Загоряння не було. Унаслідок події загинуло троє людей”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Російські ЗМІ повідомляють, що гелікоптер належав аероклубу “Кондор-М”. Усі, хто перебував на борту, загинули. Серед загиблих: одна жінка та двоє чоловіків. Наразі встановлюють причини аварії. За попередніми даними, основні версії катастрофи — несправність техніки та помилка пілота.

На місце події для проведення деблокування виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

За фактом аварії порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту).

Нагадаємо

30 вересня у Франції в департаменті Дром розбився легкомоторний літак, унаслідок чого загинуло двоє людей.

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