У Підмосков'ї розбився легкомоторний гелікоптер: є загиблі

Цитата

“О 19:41 надійшла інформація про те, що в лісосмузі населеного пункту ЗІЛ-містечко, міського округу Литкаріно під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав аварії гелікоптер Robinson R-44. Загоряння не було. Унаслідок події загинуло троє людей”, — ідеться у повідомленні.



Деталі

Російські ЗМІ повідомляють, що гелікоптер належав аероклубу “Кондор-М”. Усі, хто перебував на борту, загинули. Серед загиблих: одна жінка та двоє чоловіків. Наразі встановлюють причини аварії. За попередніми даними, основні версії катастрофи — несправність техніки та помилка пілота.

На місце події для проведення деблокування виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

За фактом аварії порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту).

Нагадаємо

30 вересня у Франції в департаменті Дром розбився легкомоторний літак, унаслідок чого загинуло двоє людей.