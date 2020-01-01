У перший день нового року в Україні очікується мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні, 1 січня, в Україні очікують мокрий сніг. Вночі невеликі заморозки, а вдень від 3 до 6° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
1 січня вночі в більшості областей, вдень на Лівобережжі невеликий мокрий сніг; вночі в Україні, крім східних та південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні до 6° тепла, йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, 2-3 січня без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 2 січня близько 0°, 3 січня 1-6° тепла. На дорогах країни місцями ожеледиця.
У Карпатах переважно без опадів, лише вночі 1 січня невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-10° морозу.
Нагадаємо, в Україні новий, 2020 рік розпочнеться із мокрим снігом та морозом.