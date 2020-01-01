В первый день нового года в Украине ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, в Украине ожидается мокрый снег. Ночью небольшие заморозки, а днем от 3 до 6° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
1 января ночью в большинстве областей, днем на Левобережье небольшой мокрый снег; ночью в Украине, кроме восточных и южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге до 6° тепла, говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 2-3 января без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 2 января около 0°, 3 января 1-6° тепла. На дорогах страны гололедица.
В Карпатах преимущественно без осадков, лишь ночью 1 января небольшой снег, температура ночью и днем 4-10° мороза.
Напомним, в Украине новый, 2020 год начнется с мокрым снегом и морозом.