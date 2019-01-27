У Пензі переплутали тіла небіжчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У російському місті Пенза працівники ритуальної компанії видали родичам померлої жінки тіло чужої людину, передає УНН з посиланням на повідомлення Слідчого комітету РФ.
За даними відомства, 26 січня працівниками ритуальної компанії з патологоанатомічного відділення Пензенської обласної клінічної лікарні ім. Бурденко було доставлено тіло померлої для поховання. Однак рідні покійної помітили, що це труп іншої жінки. В результаті їм довелося займатися пошуком тіла родички.
"Як виявилося, тіло жінки було переплутано з іншою померлою і видано іншим особам, що ледь не призвело до поховання жінки під іншим ім'ям", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні слідчий комітет РФ з'ясовує, на якому етапі і працівниками якої організації: патологоанатомічного відділення або ритуальної компанії були допущені порушення, що призвели до підміни тіл померлих жінок.
"У ході перевірки будуть встановлені всі причини і умови, що сприяли події, детально досліджена організація роботи даних установ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, похоронні служби приїжджають раніше "швидкої".