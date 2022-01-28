У Пентагоні заявили, що військові США не братимуть участі у бойових діях в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Військові США не братимуть участі у будь-яких військових діях в Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами у Пентагоні, передає УНН.
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"Президент (Джо Байден - ред.) ясно дав зрозуміти, що не має наміру відправляти бойові частини в Україну з метою проведення бойових операцій", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи можуть військові у разі потреби бути задіяні в евакуації американців із Києва Остін сказав, "не хочу робити припущення ... ми готові до цілого спектру варіантів та діяльності".
Додамо
А на запитання, чи США надсилають додаткові сили в регіон Європи через Україну, Остін відповів: "Ми, чесно кажучи, не перекидали жодних військ".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.
26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.