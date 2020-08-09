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У Пентагоні пояснили передислокацію військ в Європі просуванням до Росії

У Пентагоні пояснили передислокацію військ в Європі просуванням до Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. США проводять перегрупування військ в Європі і виводять частину військових з Німеччини з метою стримування Росії. Про це в інтерв’ю Fox News заявив глава Пентагону Марк Еспер, передає УНН.

“Ми передислокували більше військ далі на схід, ближче до російських кордонів, щоб стримувати їх (Росію)”, — сказав він. За словами Еспера, це дозволить зміцнити позиції НАТО.

Еспер зазначив також, що більшість союзників по Північноатлантичному альянсу підтримали це рішення Вашингтона і визнали його “хорошим кроком”.

Глава Пентагону оголосив про скорочення угруповання в Німеччині майже на 12 тис. військових — з 36 тис. до 24 тис. — в кінці липня. Еспер розповідав тоді, що 6,4 тис. Американських військових повернуться додому, а 5,6 тис. Перейдуть на службу в інші країни Євросоюзу — Бельгії та Італії. За його словами, частина підрозділів перекинуть ближче до російських кордонів, щоб “посилити її стримування” і забезпечити безпеку союзників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бухаресті пройшли перемовини щодо розміщення додаткових сил військ США у країні

Президент США Дональд Трамп віддав наказ скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині на початку червня. Своє рішення він пояснив тим, що Берлін порушує свої зобов’язання по платежах НАТО і заборгував альянсу “мільярди доларів”. Американський президент також засумнівався в необхідності захищати ФРН від Росії, так як вона платить Росії мільярди доларів на рік за енергію.

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