У Пентагоні підтвердили затримання в Сирії одного з організаторів теракту 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У четвер у Пентагоні підтвердили інформацію про те, що людину, причетну до терактів 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах, було затримано понад місяць тому в Сирії силами, підтриманими США, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми можемо підтвердити, що Мохаммад Хайдар Заммар, громадянин Німеччини, народжений в Сирії, був затриманий більше ніж місяць тому союзниками СДС (Сирійські демократичні сили – ред.) в рамках їхніх поточних операцій проти “Ісламської держави” в Сирії", - заявив прес-секретар Пентагону Ерік Пагон.
За його словами, наразі Пентагон працює з союзниками з СДС, щоб отримати деталі затримання.
Відповідно до звіту Комісії конгресу від 11 вересня про атаку 2001 року, Заммар був "виразним ісламістом", який відстоював "переваги жорстокого джихаду".
Зазначається, що Заммар відповідав за вплив на Рамзі Біналшиба, якого звинувачують у фінансуванні терористів, які захопили літаки 11 вересня, та передачі інформації операторам Аль-Каїди та Мохаммеду Атте, який керував нападом на торговий центр в Нью-Йорку.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, Заммар був затриманий курдськими силами безпеки на півночі Сирії, зараз проходить його допит.