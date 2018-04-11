У Пентагоні готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пентагон готовий до військової відповіді на ймовірну хімічну атаку в Сирії. Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Ми готові надати військові варіанти, якщо вони будуть доречними, як визначив президент”, — сказав Меттіс.
За його словами, наразі США та їхні союзники продовжують збирати інформацію про інцидент.
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Нагадаємо, 11 квітня Трамп з своєму Twitter закликав Росію приготуватися до того, що США завдадуть ракетні удари по Сирії.
Пізніше представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова наголосила, що ракетний удар США по Сирії знищить усі докази застосування хімічної зброї.