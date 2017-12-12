У Пенсійному фонді відзвітували про виплати пенсій українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За січень – листопад 2017 року загальна сума видатків на пенсійні та інші виплати склала 252,7 млрд грн, що на 32,4 млрд грн більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, передає кореспондент УНН.
“Протягом січня — листопада поточного року загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 252,7 млрд грн (без урахування проведеної у грудні 2016 року виплати пенсій січня 2017 року в сумі 10,4 млрд грн), що на 32,4 млрд грн більше, порівняно з відповідним періодом 2016 року”, — наголосив він.
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Як уточнив він, станом на 1 грудня 2017 року Пенсійний фонд України в повному обсязі виплатив пенсії та грошову допомогу по всіх регіонах України (за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донбасу).