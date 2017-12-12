В Пенсионном фонде отчитались о выплате пенсий украинцам

"В течение января - ноября текущего года общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 252,7 млрд грн (без учета проведенной в декабря 2016 года выплаты пенсий января 2017 в сумме 10,4 млрд грн), что на 32,4 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года", - подчеркнул он.

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Как уточнил он, по состоянию на 1 декабря 2017 Пенсионный фонд Украины в полном объеме выплатил пенсии и денежную помощь по всем регионам Украины (за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донбасса).