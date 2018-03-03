У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні

“Питання зарахування страхового стажу для українців, які працюють за кордоном, вирішується шляхом укладання відповідних міжнародних договорів, які Україна має та напрацьовує з понад 20 країнами світу. Зокрема, є така угода з Польщею, з Іспанією, з Португалією, опрацьовується та готується до підписання угода з Німеччиною, з Грецією та Італією”, — розповів Зарудний.

Як уточнив він, угодою з Польщею передбачено, що коли в Польщі, або в Україні призначається пенсія за місцевим національним законодавством, то враховується і той стаж, який набутий на території інших країн.

“Тому, якщо, наприклад, наші заробітчани працювали в Польщі, але працювали, офіційно, легально, вони мають підтвердження того, що сплачували там податки, соціальні внески, то цей період буде зарахований їм при призначенні пенсії в Україні. І так само, якщо вони будуть в Польщі оформлювати свою пенсію, їм буде зараховано і той період, коли вони працювали і сплачували внески в Україні. Тобто щодо Польщі це питання вирішено”, — пояснив Зарудний.

За його словами, за таким же принципом діють та будуть діяти угоди з іншими країнами.

“Тобто, в принципі, це питання в нас врегульоване. Можливо, у попередні роки у нас було такого напливу людей і кількість пенсіонерів щодо яких застосовувались такі угоди була невеликою. Зараз ми бачимо, що буде велике зростання. Нещодавно спілкувалися з польськими колегами, щоб налагодити відповідну інформаційну взаємодію: обмін інформацією в електронному вигляді по застрахованим особам (нашим заробітчанам, що працюють у Польщі і тим польським бізнесменам, які працюють в Україні)”, — додав голова ПФУ.

Нагадаємо, українцям, які працюють у Євросоюзі нелегально, загрожує штраф та депортація з країни із забороною на в’їзд до ЄС на строк від одного до п’яти років.