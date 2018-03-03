У Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Українці, що легально працюють за кордоном, можуть зарахувати свій страховий стаж, набутий за межами країни, при оформленні пенсії в Україні. Про це у коментарі УНН повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.
“Питання зарахування страхового стажу для українців, які працюють за кордоном, вирішується шляхом укладання відповідних міжнародних договорів, які Україна має та напрацьовує з понад 20 країнами світу. Зокрема, є така угода з Польщею, з Іспанією, з Португалією, опрацьовується та готується до підписання угода з Німеччиною, з Грецією та Італією”, — розповів Зарудний.
Як уточнив він, угодою з Польщею передбачено, що коли в Польщі, або в Україні призначається пенсія за місцевим національним законодавством, то враховується і той стаж, який набутий на території інших країн.
“Тому, якщо, наприклад, наші заробітчани працювали в Польщі, але працювали, офіційно, легально, вони мають підтвердження того, що сплачували там податки, соціальні внески, то цей період буде зарахований їм при призначенні пенсії в Україні. І так само, якщо вони будуть в Польщі оформлювати свою пенсію, їм буде зараховано і той період, коли вони працювали і сплачували внески в Україні. Тобто щодо Польщі це питання вирішено”, — пояснив Зарудний.
За його словами, за таким же принципом діють та будуть діяти угоди з іншими країнами.
“Тобто, в принципі, це питання в нас врегульоване. Можливо, у попередні роки у нас було такого напливу людей і кількість пенсіонерів щодо яких застосовувались такі угоди була невеликою. Зараз ми бачимо, що буде велике зростання. Нещодавно спілкувалися з польськими колегами, щоб налагодити відповідну інформаційну взаємодію: обмін інформацією в електронному вигляді по застрахованим особам (нашим заробітчанам, що працюють у Польщі і тим польським бізнесменам, які працюють в Україні)”, — додав голова ПФУ.
Нагадаємо, українцям, які працюють у Євросоюзі нелегально, загрожує штраф та депортація з країни із забороною на в’їзд до ЄС на строк від одного до п’яти років.