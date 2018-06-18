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У Павлограді зловмисник вистрілив в обличчя поліцейському

У Павлограді зловмисник вистрілив в обличчя поліцейському

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час затримання поліцейськими чоловіка зі зброєю у Павлограді постраждав правоохоронець. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.

"16 червня на одній із центральних вулиць міста Павлограда увагу оперуповноважених привернув водій автомобіля "Газель", який тримав за спиною пістолет. Чоловік вийшов із автомобіля та рушив в бік людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Коли невідомий направив зброю в бік людей, правоохоронці наказали йому зупинитися, однак той не відреагував. У ході затримання чоловік вистрілив в обличчя одному з поліцейських.

"Пораненого правоохоронця направили до медичного закладу, інші люди не постраждали", – зазначили в ГУНП.

Зловмисника затримали. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Його доставили до Павлоградського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Вилучений пістолет направили на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Нагадаємо, у Нікополі хулігани напали на співробітників поліції та пошкодили службовий автомобіль. 

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