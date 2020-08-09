У партії "ЗА Майбутнє" переконані, що зможуть вивести Київщину та Україну з глибокої кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Відкритому форумі прихильників Київської обласної організації політичної партії "ЗА Майбутнє" очільник партії Ігор Палиця наголосив на важливості принципових змін на всіх рівнях влади, передає УНН.
"Зараз ми намагатимемося перемогти на місцях, а потім – я переконаний – будуть дострокові вибори до Верховної Ради, тому що цей безлад треба припиняти", – заявив він.
Ігор Палиця пояснив, що такий підхід необхідний для впровадження дієвих змін не лише на місцевому рівні, а докорінно.
"Прийняти правильні закони, які створять робочі місця, збільшать надходження податків не за рахунок їх підвищення, а в абсолютній сумі. Запустити українські підприємства, повернути назад наших заробітчан", – окреслив він цілі партії.
Водночас голова Київської обласної організації ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко переконаний, що політична сила готова вивести Київщину та Україну з глибокої кризи.
"Я знаю, що нам вдасться змінити ситуацію в країні. Адже тут зібралися професійні та досвідченні люди. Люди, яких поважають. Які не на словах, а діями завоювали повагу до себе. До кожного з нас приходили різні партії і запрошували до своїх лав. Але ми тут. Тут, адже ми самі творимо цю партію. І це головне. Настав час йти і робити", – наголосив Москаленко.