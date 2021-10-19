У партії влади відзначають високу результативність співпраці ОГП і Нацполіції

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Співпраця Офісу Генерального прокурора і Національної поліції виходить на пік результативності, відомствам вдалося вибудувати вертикаль успішної співпраці. Про це заявила журналістам народний депутат фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата

“Співпраця виходить на пік результативності. Правоохоронна діяльність — це те, що не робиться за один день. Є моменти розслідування, встановлення фактів, допитів, ряд інших процесуальних дій. І врученню підозри і судового засідання передує тривала робота, тим більше, з урахуванням особливостей нашого Кримінально-процесуального Кодексу”, — сказала вона.

Додамо

Як приклад успішної і незалежної спільної роботи Юлія Гришина привела вручення підозри одному з власників “Дельта банку”.

“Нічия воля, президента або політичних сил не може зробити так, щоб в один день з’явилися підозри з нічого, повинні бути певні факти, на підставі яких вручається підозра, проведені процесуальні дії, які закінчуються або не закінчуються підозрою. Тому тут зараз вибудувана вертикаль правоохоронної успішної роботи”, — підкреслила нардеп.

Юлі Гришина також зазначила, що відставка Генпрокурора сьогодні не стоїть на порядку денному.

“Щоранку нам доводиться коментувати чутки про відставки міністрів, прокурорів. Інформація про нібито підготовку відставки Ірини Венедиктової з поста генпрокурора — це чутки. Це не обговорюється на жодному рівні”, — підсумувала вона.

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