У партії влади констатують поліпшення взаємодії ОГП з Нацполіцією

“У питанні співпраці поліції та прокуратури були питання до призначення Венедиктової Генпрокурором. Зараз цей процес налагодили, робота ведеться ефективно. Якщо подивитися об’єктивно, їм вдалося налагодити комунікацію. Коли ОГП і Генпрокурор направляють звернення, то Нацполіція реагує оперативно, і це заслуга, в тому числі і Венедиктової”, — сказав він.

Олександр Качура підкреслив, що в значній мірі налагодженням конструктивної взаємодії займається команда Генпрокурора, зокрема, заступник генпрокурора Ігор Мустеца.

“І я високо оцінюю його роботу. Вважаю, що це найкращий заступник Генпрокурора, самий професійний за останні десятиліття. Він налагодив цю роботу”, — зазначив парламентар.

У свою чергу народний депутат фракції “Слуга народу” Юлія Яцик зазначила, що в цьому питанні не останню роли зіграла однопартійність керівників ОГП і МВС.

“Завжди, коли представники однієї політсили займають посади в правоохоронних органах, які так чи інакше пов’язані в роботі (прокуратура здійснює процесуальний нагляд за розслідуванням досудових виробництв, супровід справ в судах), вони повинні працювати в спайці. А коли керівні посади в таких структурах займають люди з різних політсил чи різними переконаннями, то конструктивної роботи не буде. Але сьогодні очевидна ця спайка і робота в одному напрямку, Монастирський і Венедиктова до призначення на свої посади працювали в одній команді і логічно, що між ними немає протистояння”, — сказала вона.

Юлія Яцик нагадала, що налагодженню конструктивної роботи сприяла і парламентська монобільшість.

“Ми прийняли ряд законів, які спростили роботу в кримінальному процесі, спростили конкурсний набір до органів прокуратури. І це не може не позначитися на якості роботи. Це початок, і ми будемо спостерігати, як така успішна спільна робота триватиме далі”, — підкреслила політик.

З думкою народних депутатів погодився і експерт Денис Ярославський, зазначивши що представництва структур на місцях візьмуть таку тенденцію.

“Обидва Монастирський і Венедиктова — з команди президента і у них 100% комунікація. Взаємодія цих двох ключових фігур відомств однозначно є. Але питання комунікацій і співпраці в далеких регіонах може зайняти тривалий час”, — підкреслив він.