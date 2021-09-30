У партії влади констатують поліпшення взаємодії ОГП з Нацполіцією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Позитивна динаміка у взаємодії Офісу Генпрокурора під керівництвом Ірини Венедиктової з Національною поліцією збільшує ефективність і результативність роботи двох відомств і правоохоронної системи в цілому. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура.
“У питанні співпраці поліції та прокуратури були питання до призначення Венедиктової Генпрокурором. Зараз цей процес налагодили, робота ведеться ефективно. Якщо подивитися об’єктивно, їм вдалося налагодити комунікацію. Коли ОГП і Генпрокурор направляють звернення, то Нацполіція реагує оперативно, і це заслуга, в тому числі і Венедиктової”, — сказав він.
Олександр Качура підкреслив, що в значній мірі налагодженням конструктивної взаємодії займається команда Генпрокурора, зокрема, заступник генпрокурора Ігор Мустеца.
“І я високо оцінюю його роботу. Вважаю, що це найкращий заступник Генпрокурора, самий професійний за останні десятиліття. Він налагодив цю роботу”, — зазначив парламентар.
У свою чергу народний депутат фракції “Слуга народу” Юлія Яцик зазначила, що в цьому питанні не останню роли зіграла однопартійність керівників ОГП і МВС.
“Завжди, коли представники однієї політсили займають посади в правоохоронних органах, які так чи інакше пов’язані в роботі (прокуратура здійснює процесуальний нагляд за розслідуванням досудових виробництв, супровід справ в судах), вони повинні працювати в спайці. А коли керівні посади в таких структурах займають люди з різних політсил чи різними переконаннями, то конструктивної роботи не буде. Але сьогодні очевидна ця спайка і робота в одному напрямку, Монастирський і Венедиктова до призначення на свої посади працювали в одній команді і логічно, що між ними немає протистояння”, — сказала вона.
Юлія Яцик нагадала, що налагодженню конструктивної роботи сприяла і парламентська монобільшість.
“Ми прийняли ряд законів, які спростили роботу в кримінальному процесі, спростили конкурсний набір до органів прокуратури. І це не може не позначитися на якості роботи. Це початок, і ми будемо спостерігати, як така успішна спільна робота триватиме далі”, — підкреслила політик.
З думкою народних депутатів погодився і експерт Денис Ярославський, зазначивши що представництва структур на місцях візьмуть таку тенденцію.
“Обидва Монастирський і Венедиктова — з команди президента і у них 100% комунікація. Взаємодія цих двох ключових фігур відомств однозначно є. Але питання комунікацій і співпраці в далеких регіонах може зайняти тривалий час”, — підкреслив він.