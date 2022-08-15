У парламенті Швейцарії виступили за транзит російського газу та нафти виключно через Україну

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«Прогресивні західні санкції щодо російської нафти і газу вже мали ефект і вплинуть найближчими місяцями на російську економіку ще більше. Адже саме на Захід припадає левова частка світового споживання нафти та газу. Що, звичайно, не заважає країнам, які не приєдналися до санкцій, купувати у РФ за зниженими цінами, частково компенсуючи відхід Заходу», - заявив політик.

«Для тих продуктів, які ми все ще купуємо, але хочемо від них відмовитись, це російські нафта та газ, можна було б зобов'язати транзитувати їх виключно через Україну (…)», - підсумував Ніколас Вальдер.

«(…) Це справедлива і добра ідея, хоч її важко реалізувати», - підсумував швейцарський політик.

Раніше ініціативу про примус РФ до транзиту газу та нафти виключно через Україну підтримали у парламенті Фінляндії. Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц заявив, що примус РФ до використання виключно транзиту через Україну для постачання нафти і газу до Європи позитивно вплинув би на хід воєнних дій, оскільки український транзит є інструментом безпеки України.

Нагадаємо

Європейський Союз запровадив часткове ембарго на російську нафту, яке покриє 90% імпорту з Росії та має запрацювати до грудня 2022 року.

США та інші розвинені країни вже відмовилися від російських нафти, газу та вугілля.