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В парламенте Швейцарии выступили за транзит российского газа и нефти исключительно через Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Объемы газа и нефти, которые Запад вынужден временно покупать у России, справедливо обязать транзитировать исключительно через Украину, хотя такой шаг и является труднореализуемым. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, передает УНН.

В парламенте Швейцарии выступили за транзит российского газа и нефти исключительно через Украину

Детали

«Прогрессивные западные санкции в отношении российской нефти и газа уже возымели эффект и повлияют в ближайшие месяцы на российскую экономику еще больше. Ведь именно на Запад приходится львиная доля мирового потребления нефти и газа. Что конечно же не мешает странам, не присоединившимся к санкциям, покупать у РФ по сниженным ценам, частично компенсируя уход Запада», - заявил политик.

«Для тех продуктов, которые мы все еще покупаем, но хотим от них отказаться, это российские нефть и газ, можно было бы обязать транзитировать их исключительно через Украину (…)», - подытожил Николас Вальдер.

«(…) Это справедливая и хорошая идея, хоть и труднореализуемая», - подытожил швейцарский политик.

Ранее инициативу о принуждении РФ к транзиту газа и нефти исключительно через Украину поддержали в парламенте Финляндии. Депутат парламента Финляндии, член комитета по обороне Андерс Адлеркройц заявил, что принуждение РФ к использованию исключительно транзита через Украину для поставок нефти и газа в Европу позитивно бы повлияло на ход военных действий, так как украинский транзит является инструментом безопасности Украины.

Напомним

Европейский Союз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, которое покроет 90% импорта из России и должно заработать до декабря 2022 года.

США и другие развитые страны уже отказались от российских нефти, газа и угля.

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