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У парламенті Молдови зареєстрували декларацію про об'єднання з Румунією

У парламенті Молдови зареєстрували декларацію про об'єднання з Румунією

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Депутати Ліберальної партії Республіки Молдова зареєстрували в парламенті проект Декларації про об'єднання Молдови і Румунії. Про це заявив голова ЛП Міхай Гімпу в ході прес-конференції, 13 березня, передає УНН з посиланням на IPN.

Ліберальна партія Молдови також закликає скликати парламент 27 березня, в день коли Румунія відзначає 100 років від Дня Великого об’єднання і провести урочисте засідання.

“Республіканської рада Ліберальної партії рекомендувала депутатам ліберальної фракції парламенту Молдови зареєструвати в парламенті проект декларації про об’єднання республіки з Румунією, попросити парламент Молдавії провести спільне засідання 27 березня, коли виповнюється 100 років з моменту об’єднання Бессарабії і Румунії, для затвердження декларації Молдавії з Румунією .. . Сьогодні ми це і зробили”, — сказав Гімпу.

На думку Гімпу, об’єднання Молдови з Румунією — єдиний спосіб відновити історичну справедливість, а також вступити в ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНН, Молдова нагадала ОБСЄ, що виведення російських військ для республіки — пріоритет.

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