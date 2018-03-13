В парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Депутаты Либеральной партии Республики Молдова зарегистрировали в парламенте проект Декларации об объединении Молдовы и Румынии. Об этом заявил председатель ЛП Михай Гимпу в ходе пресс-конференции, 13 марта, передает УНН со ссылкой на IPN.
Либеральная партия Молдовы также призывает созвать парламент 27 марта, в день когда Румыния отмечает 100 лет со Дня Великого объединения и провести торжественное заседание.
"Республиканской совет Либеральной партии рекомендовала депутатам либеральной фракции парламента Молдовы зарегистрировать в парламенте проект декларации об объединении республики с Румынией, попросить парламент Молдавии провести совместное заседание 27 марта, когда исполняется 100 лет с момента объединения Бессарабии и Румынии, для утверждения декларации Молдавии с Румынией... Сегодня мы это и сделали",- сказал Гимпу.
По мнению Гимпу, объединение Молдовы с Румынией — единственный способ восстановить историческую справедливость, а также вступить в ЕС и НАТО.
Как сообщал УНН, Молдова напомнила ОБСЕ, что вывод российских войск для республики — приоритет.