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В парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией

В парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией

Киев  •  УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Депутаты Либеральной партии Республики Молдова зарегистрировали в парламенте проект Декларации об объединении Молдовы и Румынии. Об этом заявил председатель ЛП Михай Гимпу в ходе пресс-конференции, 13 марта, передает УНН со ссылкой на IPN.

Либеральная партия Молдовы также призывает созвать парламент 27 марта, в день когда Румыния отмечает 100 лет со Дня Великого объединения и провести торжественное заседание.

"Республиканской совет Либеральной партии рекомендовала депутатам либеральной фракции парламента Молдовы зарегистрировать в парламенте проект декларации об объединении республики с Румынией, попросить парламент Молдавии провести совместное заседание 27 марта, когда исполняется 100 лет с момента объединения Бессарабии и Румынии, для утверждения декларации Молдавии с Румынией... Сегодня мы это и сделали",- сказал Гимпу.

По мнению Гимпу, объединение Молдовы с Румынией — единственный способ восстановить историческую справедливость, а также вступить в ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, Молдова напомнила ОБСЕ, что вывод российских войск для республики — приоритет.

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